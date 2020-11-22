Моргенштерн даст закрытый концерт в «Сима-Лэнде»
Рэпер Алишер Моргенштерн приедет в Екатеринбург на следующей неделе. 27 ноября артист даст закрытый концерт в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«На следующей неделе Моргенштерн приедет в Екатеринбург. У него будет закрытый концерт в „Сима-Ленде“ 27 ноября», — рассказал инсайдер.
URA.RU обратилось за комментарием к представителям «Сима-Ленда». Оперативно получить информацию в компании не удалось. Представители Моргенштерна на момент публикации материала не ответили на звонок.
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