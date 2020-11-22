Моргенштерн прилетит в Екатеринбург на закрытый праздник. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моргенштерн даст закрытый концерт в «Сима-Лэнде» Фото: Instagram Алишера Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн приедет в Екатеринбург на следующей неделе. 27 ноября артист даст закрытый концерт в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На следующей неделе Моргенштерн приедет в Екатеринбург. У него будет закрытый концерт в „Сима-Ленде“ 27 ноября», — рассказал инсайдер.

URA.RU обратилось за комментарием к представителям «Сима-Ленда». Оперативно получить информацию в компании не удалось. Представители Моргенштерна на момент публикации материала не ответили на звонок.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...