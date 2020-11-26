Отставной пермский мэр хочет захватить места в парламенте края

Источник: экс-глава Пермского района Александр Кузнецов планирует занять место в Госдуме Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов планирует в 2021 году провести пул своих кандидатов в региональный парламент. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения пермских мэров. Якобы Кузнецов пытается заручиться поддержкой глав на предстоящих выборах в Госдуму в обмен на финансирование их компаний уже на выборах в заксобрание.

«Кузнецов предлагает главам стать депутатами заксобрания. В обмен он хочет получить их лояльность и поддержку его на выборах в Госдуму», — рассказал URA.RU инсайдер. Якобы Кузнецов обещает пермским мэрам финансовую помощь в подготовке и проведении избирательных кампаний.

При этом, добавляет инсайдер, Кузнецов ведет себя так, как будто он не просит, а практически требует. «Ощущение такое, что он до сих пор чувствует себя председателем совета глав и думает, что все перед ним должны стелиться», — пояснил URA.RU инсайдер.

Сам Кузнецов в беседе с корреспондентом URA.RU пояснил, что больше не вмешивается в политику. Также он назвал ложью информацию о своем возможном участии в выборах в Госдуму.