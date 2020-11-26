Экс-глава Пермского района метит в депутаты Госдумы

Источник: Александр Кузнецов пытается найти союзников для участия в выборах в Госдуму Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов планирует стать кандидатом в депутаты Госдумы. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что ради этого Кузнецов специально ушел с поста председателя совета глав муниципалитетов Пермского края.

«Кузнецов сейчас ищет союзников. Рассказывает им, что планирует стать депутатом Госдумы», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что Кузнецов для формирования предвыборного штаба хочет понять, кто из политэлиты региона до сих пор находится на его стороне.

Сообщается, что Кузнецов специально ушел с поста председателя совета глав муниципалитетов края, чтобы дистанцироваться от действующей региональной власти. При этом в беседе с корреспондентом URA.RU Кузнецов назвал ложью информацию о его участии в выборах в Госдуму. Он пояснил, что «три месяца сидит за забором» и больше не вмешивается в политические процессы.

Кузнецов ушел в отставку ровно три месяца назад — 27 августа 2020 года. В конце ноября депутаты не смогли выбрать нового главу после того, как изменили правила проведения конкурса.