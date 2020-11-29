Власти Кургана залезут в новые многомиллионные долги

Администрация Кургана планирует в 2021 году взять новые кредиты на 324,9 млн рублей. В последующие два года объем кредитования может увеличиться. Такие данные содержатся в проекте городского бюджета, внесенного на рассмотрение Курганской городской думы.
«Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации — 324 900 тысячи рублей», — указано в проекте документа, опубликованном на сайте муниципалитета (в таблице «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Кургана на 2021 год»). В течение года власти намерены выплатить банкам по старым кредитам 68 млн рублей.
В 2022 году сумма взятых мэрией кредитов может составить 620 млн, а в 2023 году — 946,5 млн рублей, отмечается в документе. Все эти деньги планируется направить на погашение кредитов, взятых в предыдущие годы.
Общий объем доходов городского бюджета в 2021 году, согласно проекту бюджета, составит 5,2 млрд рублей, в том числе собственные доходы — почти 2,57 млрд рублей. Расходы городской казны запланированы на уровне 5,46 млрд рублей. Дефицит бюджета при этом составит 256,9 млн рублей. На 2022 и 2023 годы власти Кургана запланировали бездефицитный бюджет.
Ранее URA.RU сообщало, что с января по сентябрь администрация Кургана взяла кредиты на общую сумму 611,5 млн рублей. В планах мэрии до конца года — открыть новую кредитную линию на 335 млн рублей.
Подписывайтесь на URA.RU в