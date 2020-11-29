29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

Власти Кургана залезут в новые многомиллионные долги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
В проекте бюджета Кургана на 2021 год запланированы новые кредиты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Кургана планирует в 2021 году взять новые кредиты на 324,9 млн рублей. В последующие два года объем кредитования может увеличиться. Такие данные содержатся в проекте городского бюджета, внесенного на рассмотрение Курганской городской думы.

«Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации — 324 900 тысячи рублей», — указано в проекте документа, опубликованном на сайте муниципалитета (в таблице «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Кургана на 2021 год»). В течение года власти намерены выплатить банкам по старым кредитам 68 млн рублей.

В 2022 году сумма взятых мэрией кредитов может составить 620 млн, а в 2023 году — 946,5 млн рублей, отмечается в документе. Все эти деньги планируется направить на погашение кредитов, взятых в предыдущие годы.

Общий объем доходов городского бюджета в 2021 году, согласно проекту бюджета, составит 5,2 млрд рублей, в том числе собственные доходы — почти 2,57 млрд рублей. Расходы городской казны запланированы на уровне 5,46 млрд рублей. Дефицит бюджета при этом составит 256,9 млн рублей. На 2022 и 2023 годы власти Кургана запланировали бездефицитный бюджет.

Ранее URA.RU сообщало, что с января по сентябрь администрация Кургана взяла кредиты на общую сумму 611,5 млн рублей. В планах мэрии до конца года — открыть новую кредитную линию на 335 млн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...