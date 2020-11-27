Правительство РФ поддержало медиков новыми выплатами

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Больница. Челябинск, врач, маска медицинская
Правительство установило бюджет на выплаты российским медикам, помогающим в борьбе с COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти России выделили более 26 миллиардов рублей на выплаты для медиков. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«С 1 ноября 2020 года изменен порядок выплат медицинским работникам. Это теперь специальные социальные выплаты. На эти цели федеральным бюджетом до конца года Фонду социального страхования выделено 26,1 млрд рублей», — рассказала Голикова ТАСС.

Политик отметила, что деньги получат даже студенты-медики, которые помогают в борьбе с COVID-19. Каждому из них выдадут по 10 тысяч рублей за ноябрь и декабрь. Голикова также поручила регионам России доложить о готовности к вакцинации российским «Спутником V».

27 ноября в России установили единый телефон для справок по коронавирусу, напоминает телеканал 360. За два дня до этого россиянам предложили выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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