26 ноября 2020

В ХМАО пьяный бортпроводник «Победы» пытался дать взятку врачу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, топливо, роснефть, авиакомпания победа, заправщик
Разбираться в истории с пьяным бортпроводником предстоит следователям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пьяный бортпроводник авиакомпании «Победа» пытался дать взятку врачу для того, чтобы быть допущенным на рейс до Махачкалы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Сургута.

Сам инцидент произошел 4 октября во время предполетного медосмотра экипажа рейса Сургут-Махачкала. «В ходе осмотра у одного бортпроводника были выявлены признаки алкогольного опьянения, которое никаких сомнений не вызывало. Более того, бортпроводник предложил врачу здравпункта скрыть сей факт и дать допуск к рейсу взамен на 20 тысяч рублей. Предложение взятки проходило в медкабинете под камерой видеонаблюдения», — говорится в сообщении пресс-службы сургутского аэропорта. Там также отметили, что врач здравпункта сейчас обратился в сургутский следственный отдел на транспорте Уральского следственного управления с заявлением о произошедшей ситуации.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ журналисту агентства заявили, что пока такое заявление не зарегистрировано. В пресс-службе авиакомпании «Победа» не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2018 году двух пилотов авиакомпании «Победа» пришлось отстранять от рейса Сургут-Махачкала из-за того, что они были в состоянии алкогольного опьянения. Затем этот инцидент привел к противостоянию аэропорта и сургутской транспортной прокуратуры, которое дошло до Арбитражного суда ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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