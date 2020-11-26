Тюменские власти начали раздачу бесплатных лекарств. Они достанутся не всем

Деньги на закупку лекарств выделил федеральный бюджет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

27 ноября в Тюменской области начали выдавать бесплатные лекарства пациентам с COVID-19, которые лечатся амбулаторно. Об этом на своей официальной странице соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Александр Моор. Он уточнил, что деньги на закупку медикаментов выделены федеральным бюджетом.

«Региональная программа по обеспечению бесплатными лекарствами людей с коронавирусом и контактных лиц продолжает действовать. В ее рамках лекарственная поддержка оказана уже 22 тысячам жителей области», — уточнил в своей публикации Моор.

Он уточнил, что с 28 ноября в медицинские организации области начнут поставлять препараты, приобретенные за счет областного бюджета. Они предназначены для пациентов групп риска с ОРВИ (людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями).

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что курс амбулаторного лечения рассчитан на тех пациентов, самочувствие которых позволяет оставаться дома. Препараты выдаются сразу при установлении диагноза COVID-19. Наборы формируются в зависимости от того, какое лекарство необходимо конкретному пациенту. Ранее агентство писало о том, что пациентам в Тюменской области начнут выдавать бесплатные противовирусные лекарства.