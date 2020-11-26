26 ноября 2020

Бывший пермский вице-премьер нашел новую работу. Его ждут в мэрии Перми

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Открытое заседание правительства. Пермь, абдуллина татьяна
Татьяна Абдуллина (в центре) не вошла в обновленный состав кабмина и может трудоустроиться в мэрии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Перестановки в мэрии Перми

Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина может занять пост замглавы администрации Перми. Предполагается, что она будет курировать в мэрии социальный блок, который сейчас закреплен за вице-мэром Людмилой Гаджиевой.

«Абдуллина является одним из претендентов на должность заместителя главы Перми по социальным вопросам», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на собственные источники. Назначение может состояться после перехода главы Перми Дмитрия Самойлова в краевое правительство. В пресс-службе городской администрации вопрос корреспондента URA.RU о возможном кадровом назначении оставили без комментариев.

Абдуллина не вошла в обновленный состав правительства края. В кабмине она занимала пост вице-премьера по вопросам социальной политики. В свою очередь Гаджиева в мэрии Перми отвечает за образование и спорт. До недавнего времени она курировала и транспортную сферу, но эти полномочия перешли к замглавы города Анатолию Дашкевичу. Источник URA.RU отмечал, что Гаджиева, скорее всего, лишится и других полномочий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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