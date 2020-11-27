27 ноября 2020

Стало известно, о чем Моргенштерн снимал клип за 10 миллионов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алишер Моргенштерн готов поделиться с подписчиками частью гонорара Фото: Instagram Алишера Моргенштерна

Рэпер Алишер Моргенштерн выложил на YouTub клип за 10 млн рублей, монтажом которого он занимался в Екатеринбурге. Артист записал ролик для известного банка с большим чемоданом денег и сексапильными сотрудницами.

Текста в клипе почти нет. Непосредственно перед самой песней в Альфа-банке Моргенштерну дают чемодан, в котором лежат 10 млн рублей и предлагают сделать «лучший клип для лучшего банка страны». Рэпер вместе с девушками танцует на столе, принимает замысловатые позы. Единственная фраза в песне: «Это клип за десять лямов».

В конце песни Моргенштерн решил поделиться с подписчиками тремя млн рублей и назвал условия. Всего за час новая композиция рэпера набрала 100 тысяч просмотров.

Ранее Моргенштерн, приехавший в Екатеринбург для выступления на корпоративе в крупной компании, занялся в гостинице монтажом своего нового клипа. «Я в Екб, не спавши, сел сейчас дистанционно доделывать клип, — рассказал рэпер в своем Instagram. — Держим крестики, кулачки, молимся… Клип за десять лямов, сука!».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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