Рэпер Алишер Моргенштерн выложил на YouTub
Текста в клипе почти нет. Непосредственно перед самой песней в Альфа-банке Моргенштерну дают чемодан, в котором лежат 10 млн рублей и предлагают сделать «лучший клип для лучшего банка страны». Рэпер вместе с девушками танцует на столе, принимает замысловатые позы. Единственная фраза в песне: «Это клип за десять лямов».
В конце песни Моргенштерн решил поделиться с подписчиками тремя млн рублей и назвал условия. Всего за час новая композиция рэпера набрала 100 тысяч просмотров.
Ранее Моргенштерн, приехавший в Екатеринбург для выступления на корпоративе в крупной компании, занялся в гостинице монтажом своего нового клипа. «Я в Екб, не спавши, сел сейчас дистанционно доделывать клип, — рассказал рэпер в своем Instagram. — Держим крестики, кулачки, молимся… Клип за десять лямов, сука!».