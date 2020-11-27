27 ноября 2020

Названы самые популярные артисты России. В списке — Элджей, Моргенштерн, Киркоров

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Miyagi & Эндшпиль стали самыми популярными артистами страны Фото: Дарья Попова © URA.RU

Рэперы Miyagi & Эндшпиль (дуэт) стали самыми популярными артистами в России по версии газеты «Культура». Рэйтинг составлялся на основе популярности песен на стриминговых платформах, периодичности живых выступлений, числа просмотров и лайков видеоклипов, числа подписчиков в соцсетях, доходов исполнителей, а также данных опроса ВЦИОМ и рейтинга доверия «Ромир».

«Музыкантам из Владикавказа первое место обеспечили популярность песен на онлайн-платформах и миллионные просмотры клипов. Вторую строчку рейтинга занял Элджей. Третье место поделили основатель лейбла BlackStar Тимати и рейв-группа Little Big», — пишет издание.

В топ-5 также вошли Zivert и Моргенштерн. Что касается эстрадных исполнителей, в рейтинг вошли Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Сергей Лазарев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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