В Челябинской области — абсолютный рекорд по заражениям COVID

Заболеваемость в Челябинской области резко прибавила темпы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 27 ноября зафиксирован 261 случай заражения коронавирусом за сутки, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. До сегодняшнего дня абсолютным рекордом с начала пандемии оставались 258 заражений по итогам суток, зарегистрированные в середине июля. Теперь этот рекорд превзойден, и поставлен новый — по смертности: 11 человек.

Несколько месяцев на Южном Урале ежедневно прибавлялось по два-три заболевших, но в последние дни заболеваемость растет скачкообразно: 228, 241, 252 и, наконец, 261 инфицированный за сутки. «С начала пандемии произошло 25 819 случае заражения, сейчас лечение проходят 8 126 южноуральцев. Умерли 11 человека в возрасте от 49 лет до 82 лет, для шести из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 56 человек, с начала пандемии — 16 804 жителя области.

До 27 декабря в Челябинской области действует режим повышенной готовности. С 20 ноября власти начали поэтапно вводить новые ограничения: в заведениях общественного питания запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы до окончания новогодних каникул. Введены ограничения на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах, куда разрешено продавать не более 25% билетов. Губернатор Алексей Текслер объявил, что с начала декабря в области начнется массовая вакцинация от коронавируса — в область придется партия из 13 тыс. доз вакцины «Спутник V».