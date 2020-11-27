Депутат Марсель Хазиев считал, что пришел встретиться с друзьями в загородном доме «в центре города» Фото: Андрей Петров © URA.RU

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев, которого вызвали в полицию из-за вечеринки в ночном клубе, заявил URA.RU, что не знал о нахождении на запрещенном мероприятии. По словам Хазиева, надо разбираться и с самой полицией, напугавшей людей.

«Да, я был на этой вечеринке, меня пригласили друзья. Я не знал, что это клуб. Думал, что сняли как бы загородный дом, но в центре Челябинска. Полицейские не представились, всех напугали с этим еще надо разбираться», — заявил URA.RU Хазиев.

В ответ на вопрос, почему все-таки депутат пришел на вечеринку с танцами, зная, что подобные мероприятия запрещены, Хазиев заявил, что он «обычный человек и имеет право на отдых с друзьями». Хазиев также пояснил, что поддерживает постановление губернатора о запрете таких мероприятий. Депутат не исключает, что эта история связана с его правозащитной деятельностью.

Хазиев заявил, что не имеет никакого отношения к Gatsby. «Я не знаю, это могла делать моя помощница, которой я иногда даю свой телефон, с этим тоже надо разбираться», — ответил депутат на вопрос о приглашении своих знакомых с его номера на это мероприятие.

«Загородный дом» в центре города, на который ссылается Хазиев — это официальный адрес нового ночного клуба Gatsby. Это указано на странице клуба в ВК, где они приглашали гостей.

Как стало известно URA.RU, Хазиев в ночь на 28 ноября открыл в центре города новый ночной клуб Gatsby. Он провел там танцевальную вечеринку, тем самым нарушив запрет, введенный из-за пандемии коронавируса. В разгар мероприятия туда нагрянула полиция.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом URA.RU подтвердили, что накануне в Челябинске действительно проводили проверки соблюдения режима повышенной готовности, введенного в регионе из-за пандемии. «Такие проверки будут проходить и в эти выходные совместно с полицией, министерством общественной безопасности региона, Роспотребнадзором и мэрией», — добавили в оперштабе. «Он [Марсель Хазиев] был в клубе, как главный гость, не как организатор. Они сидели за столиком с компанией. Конечно, он мог пригласить в клуб своих друзей», — сообщили URA.RU в клубе Gatsby.