Депутата уличили в нарушение ограничений, которые действуют во всем регионе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев провел танцевальную вечеринку, тем самым нарушив запрет, введенный из-за пандемии коронавируса. Как стало известно URA.RU, Хазиев в ночь на 28 ноября открыл в центре города новый ночной клуб Gatsby. В разгар вечеринки в клуб нагрянула полиция.

«Попасть в Gatsby можно только по коду, но такой код удалось найти. Там было очень много народу, музыка и танцы. Никакого соблюдения масочного режима и социальной дистанции, — рассказал URA.RU источник. — Руководил вечеринкой Хазиев. Козырять мандатом депутата он не рискнул, но называл себя адвокатом». Адвокатской лицензии у Хазиева нет. Как видно по снятым кадрам, он вел себя очень агрессивно.

«Я адвокат физлица, который организовал частную вечеринку! — говорил он полиции. — Какое вы имеете право заставлять граждан Центрального района расписываться в протоколах?». Стражи порядка вели себя очень корректно, хотя сам депутат упрекал их в давлении на него. Организаторам вечеринки, в том числе Хазиеву, вручили повестки. 30 ноября они должны явиться в полицию для составления протокола. Нарушения в клубе нашел и Роспотребнадзор, который готовит бумаги для закрытия заведения.

Фото: Андрей Петров © URA.RU

С 20 ноября в Челябинской области запрещены дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы. С 1 декабря работа ресторанов будет ограничена, заведения должны закрываться после 22 часов. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Несмотря запрет музыкальных вечеринок, владельцы Gatsby приглашали всех на открытие клуба с танцами на 27 ноября.

О том, что Хазиев открывает ночной клуб в Челябинске заговорили в начале октября. «Он кидал коллегам ссылки на аккаунты салона, приглашал посетить и говорил, что поможет обеспечить высший прием. Сам клуб записан на сторонних лиц, но его организацией занимается Хазиев», — рассказал URA.RU один из депутатов. Сам Хазиев заявлял URA.RU, что никакого отношения к клубу не имеет, после чего поспешил удалить из своих аккаунтов подписки на Gatsby. Ранее депутат был членом «Единой России», откуда его исключили за то, что на выборах в заксобрание региона он помогал кандидату от другой партии и выступал против «ЕР». Получить комментарий Хазиева не удалось, его телефон не отвечает.