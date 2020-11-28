Пользователи посчитали этот клип хорошей рекламой Фото: скрин YouTube-канала «MORGENSHTERN»
Клип рэпера Алишера Моргенштерна «Клип за 10 лямов» собрал более 30 тысяч комментариев меньше, чем за сутки. Люди восхищались подачей рекламы и отсутствием мата, смеясь над общим количеством слов в песне.
«Лучшая интеграция рекламы 2020 года! Оскара», — написал пользователь в комментариях на YouTube-канале «Morgenshtern». Однако другой пользователь заметил в этом сходство с Тимати. «Ну вот… Фишка Тимати (то есть реклама)», — написал пользователь.
При этом исполнитель запустил конкурс с призовым фондом в три миллиона рублей. Для участия в нем необходимо оформить карту рекламируемого банка.
Пользователи ожидали увидеть клип на песню самого рэпера, а не рекламу
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Однако все заметили главное различие этого клипа Моргенштерна и других
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Пользователи обратили внимание на то, что в клипе нет ни одного матерного слова, что не свойственно исполнителю
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Но в нем в принципе мало слов
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Трек зацепил пользователей странными звуками, произносимыми Моргенштерном вместо слов
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Трек сильно отличается от предыдущих еще и отсутствием коронной фразы исполнителя «Слава, что ты сделал»
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Грустно, что весомая часть слушателей не сможет поучаствовать в розыгрыше