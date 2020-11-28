Арестованного соратника Тесака освободили

В Индонезии освободили из-под стражи соратника националиста Максима «Тесака» Марцинкевича блогера Михаила Орешникова. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В своем обращении в Twitter глава украинского МИДа подчеркнул, что блогера задержали по запросу российского бюро Интерпола. «Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась схватить его, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать», — написал Кулеба. Он уточнил, что Орешникова доставили на самолете в Киев, где он получил украинский паспорт, а вместе с ним «защиту украинского государства».
Соратника Тесака задержали 6 ноября в международном аэропорту Джакарты. По данным украинского МИДа, в России против Орешникова возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. В ведомстве уточняют, что блогер также не оформил отказ от российского гражданства, пишет агентство Nation News.
Националиста Марцинкевича в 2017 году приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд признал Тесака и его соратников виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, а также в возбуждении ненависти по национальному признаку и унижении человеческого достоинства. В сентябре этого года Марцинкевич был найден мертвым в челябинском СИЗО-3. Официальной версией его смерти является самоубийство. Но адвокат Алексей Михальчик утверждает, что экспертиза исключает суицид, пишет
Вскоре после смерти Тесака в лесу под Красногорском был найден мертвый его бывший соратник Артем Костылев. В беседе с URA.RU адвокат семьи Марцинкевича Иван Миронов предположил, что смерти Тесака, Костылева и арест Орешникова взаимосвязаны.
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