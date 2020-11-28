Виктория Мешкова будет представлять Россию на Олимпиаде в Токио Фото: страница Федерации Скалолазания России в Instagram

Спортсменка из Екатеринбурга Виктория Мешкова завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по скалолазанию, который проходит в Москве. Это позволило девушке квалифицироваться на летние Олимпийские игры в Токио.

«20-летняя Мешкова помимо завоевания олимпийской лицензии одержала победу в „боулдеринге“ и „трудности“, став первой в истории спортсменкой, которая выиграла две или более золотые медали на одном чемпионате Европы», — пишет ТАСС. Второе место заняла участница из Чехии Элишка Адамовска, третье — представительница Великобритании Молли Томпсон-Смит.

У мужчин олимпийскую лицензию завоевал россиянин Алексей Рубцов, также занявший первое место в многоборье. Серебряная медаль досталась швейцарцу Саше Леманну, третье — россиянину Сергею Лужецкому.