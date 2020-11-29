Некоторые приложения запрашивают право использования функций, которые для них нетипичны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мобильные приложения, запрашивающие право использования функций, которые для них нетипичны, стоит удалить со своего смартфона. Об этом URA.RU сообщил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

«Обычно вызывают опасения те [приложения], которые требуют доступов, допусков, разрешений, которые для них нетипичны. Например, когда фонарик начинает требовать доступ к контактам, к телефонной книге, фотографиям, это должно настораживать», — поделился с URA.RU Ющук.

При этом, объяснил собеседник агентства, антивирусные приложения также могут запрашивать доступ к личным файлам человека. «Он [антивирус] если не залезет, можно сказать, в ядро системы, он работать не сможет. Но с этим уже можно только мириться и думать, чей антивирус ты ставишь. Российский, зарубежный, в зависимости от характера действий», — сказал Ющук.

Ранее эксперты предупредили россиян, что мошенники просят установить на смартфон «защитное приложение», однако с его помощью злоумышленники крадут денежные средства со счетов, выманивая коды и пароли, пишет VSE42.ru. А компания-разработчик антивирусных продуктов Avast порекомендовала не устанавливать приложения, которые засоряют операционную систему большим количеством рекламы, передает «Газета Кемерова».