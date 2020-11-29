У PlayStation 5 появились первые кастомизированные модели Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) поделился со своими подписчиками фото приставки PlayStation 5 с эксклюзивным дизайном и функциями, которых нет у стандартной консоли. Видеоролик с кастомизированной моделью он пообещал показать 30 ноября на своем YouTube-канале.

«Сделали кастомную PS5, как и обещал. Тут не видно, но куллер дополнительно подсвечивается и еще есть приколы», — написал блогер в Instargam. На фотографии изображена PlayStation 5 не в салатовых тонах, а в стандартном белом цвете. На лицевой стороне находится вентилятор с подписью «Ait Intake» (в переводе «Воздухозаборник»), фраза «Играй как положено!» и автограф неизвестного человека. Журналист URA.RU попытался связаться с Wylsacom, чтобы узнать подробности эксклюзивной модели консоли — блогер не ответил на звонки.

Подписчики Петухова назвали переделанную консоль пылесосом и соковыжималкой. А один из поклонников заметил, что теперь пыль в приставке будет скапливаться быстрее.

Новая консоль Sony PlayStation 5 поступила в продажу 19 ноября. Ценник на гаджет стартует от 37 999 рублей. Старт продаж сопровождался скандалом из-за отмены предзаказов, передает телеканал 360. Также первые игроки пожаловались на множество технических проблем приставки.