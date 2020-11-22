Первые обладатели приставки PlayStation 5 от японской компании Sony пожаловались на серьезные проблемы с работой консоли. Основатель «Видеомании», игровой журналист Антон Логвинов объяснил, как решить некоторые из них.
Продажи PlayStation 5 стартовали в России 19 ноября. И многие из игроков столкнулись с багами (ошибки в программе). Например, у консоли есть проблемы с выходом из спящего режима. Также периодически у геймпада не работают некоторые кнопки, появляются искажения и мерцания изображения, пропадает звук. Логвинов заявил, что для этого придется ждать выхода новых обновлений приставки. «Надеюсь, мы скоро получим новую прошивку. Потому что проблем многовато. Непривычно для Sony», — сказал Логвинов в своем видеоролике на YouTube.
Впрочем, журналист нашел решение некоторых проблем. Например, как возобновить загрузку игр. «Вышла прошивка для PS5, которая улучшает работу системы. Но тот баг, который я словил с загрузкой игр, остался. Правда Sony выпустили гайд, как с ним бороться. Для этого нужно перевести систему в сервисный режим — после включения еще раз включить кнопку питания, подержать 8 секунд. Появится меню, и в нем надо выбрать «Реконструировать базу», — посоветовал основатель «Видеомании». Кроме этого, Логвинов посоветовал, как решить проблему перегрева. Журналист объяснил, что PlayStation 5 нужно ставить на специальную подставку, поскольку система охлаждения находится внизу.
Ранее Логвинов советовал покупать приставку от Sony на старте продаж. Однако многие поклонники игр в России пожаловались, что не смогли получить новинку.
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