Однако данные о таких исследованиях почему-то замалчиваются Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России с вирусом уже столкнулись порядка 20-45% населения. Об этом рассказал URA.RU вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Я знаю, что проводятся работы по определению титров антител, правда, подробностей, как всегда, нет. Но ведутся работы, которые позволяют предположить, что порядка 20-45%, в зависимости от региона, уже имеют некие маркеры, которые утверждают, что люди встречались с вирусом, а может быть переболели», — сказал URA.RU Чепурнов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил URA.RU, что большинство россиян переболеют коронавирусом до конца года. Однако этого все равно может быть недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Причем бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что прививать необходимо только людей из групп риска, передает телеканал 360.