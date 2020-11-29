Врач раскрыла, как образуется иммунитет от коронавируса

Иммунитет человека, переболевшего коронавирусом, в результате «иммунного ответа» приобретает «клетки памяти». Так образуется клеточный иммунитет, который очень важен для защиты от коронавируса. Об этом URA.RU рассказала профессор, доктор медицинских наук, клинический иммунолог ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина.
Ранее представитель Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченского университета Александр Лукашев объяснил, что выработанные организмом антитела не являются единственной защитой от коронавируса. Защиту оказывает также клеточный иммунитет.
«Сейчас, когда такая армада вирусов, как говорится, борется с нашим клеточным иммунитетом, все сложнее. Но со временем любой иммунный ответ завершается образованием „клеток памяти“», — считает Калинина. Однако проблема заключается в том, что его трудно выявить, в отличие от иммуноглобулина G или M.
Данная проблема, по словам ученой, очень серьезная и важная. Плюс ко всему, укрепить клеточный иммунитет сложно.
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