Сотни человек задержаны на митингах в Беларуси

На протестных акциях в Белоруссии в воскресенье задержано 275 человек и этот список дополняется. Информация появилась на сайте «Правозащитный центр «Весна».
«Правозащитный центр „Весна“ собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше соседей, а также в других городах Беларуси на региональных акциях. Список постоянно обновляется и дополняется», — указано в обращении. На момент публикации материала в списке числилось 275 фамилий. Правозащитники сообщают о задержаниях участников протеста в Минске, Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.
Кроме этого, на митинге задержаны три журналиста: сотрудница издания «Новое время» Яна Трусило, и сотрудники «Брестской газеты» Станислав Коршунов и Максим Хлебец. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Также среди задержанных числится член экономической группы координационного совета (КС) оппозиции Дмитрий Крук, передает газета «Взгляд».
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны 9 августа, на которых президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Политологи утверждают, что белорусский лидер покинет свой пост, если против него выступят силовики и элиты республики.
Подписывайтесь на URA.RU в