Сотни человек задержаны на митингах в Беларуси

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
В Белоруссии с лета проходят митинги против президента Александра Лукашенко Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Протесты в Белоруссии

На протестных акциях в Белоруссии в воскресенье задержано 275 человек и этот список дополняется. Информация появилась на сайте «Правозащитный центр «Весна».

«Правозащитный центр „Весна“ собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше соседей, а также в других городах Беларуси на региональных акциях. Список постоянно обновляется и дополняется», — указано в обращении. На момент публикации материала в списке числилось 275 фамилий. Правозащитники сообщают о задержаниях участников протеста в Минске, Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.

Кроме этого, на митинге задержаны три журналиста: сотрудница издания «Новое время» Яна Трусило, и сотрудники «Брестской газеты» Станислав Коршунов и Максим Хлебец. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Также среди задержанных числится член экономической группы координационного совета (КС) оппозиции Дмитрий Крук, передает газета «Взгляд».

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны 9 августа, на которых президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Политологи утверждают, что белорусский лидер покинет свой пост, если против него выступят силовики и элиты республики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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