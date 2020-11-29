Глава «Вектора» назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса закончится в 2021 году. Так считает гендиректор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
«Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году», — сказал Максютов во время онлайн-фестиваля Science Bar Hopping. Он уточнил, пандемия закончится, как только будет сформирован достаточный коллективный иммунитет. Для этого, по его мнению, нужно привить около половины населения.
На сегодняшний день произведено уже 35 тысяч доз вакцины от коронавируса центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Из них около 5 тысяч направлены на исследования, а остальные поступят в гражданский оборот в декабре, добавил глава «Вектор».
Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, что пандемия коронавируса закончится, когда 70% населения страны обретет иммунитет к инфекции. Член-корреспондент РАН, замдиректора по науке Университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили заявил, что в ближайшее время большинство людей станут невосприимчивы к коронавирусу. Это возможно после прохождения массовой вакцинации, передает RT.
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