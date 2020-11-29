Вирусолог дал прогноз по выходу России на плато по коронавирусу

В ближайшее время ждать не стоит ожидать улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По его словам, при хорошем раскладе Россия сможет выйти на плато в конце декабря. «Общая тенденция пока такая — увеличение количества инфицированных, но ситуация всё равно контролируемая. Какого-то драматического прироста нет — 10—15% в неделю. Думаю, есть небольшие предпосылки ожидать, что конец ноября и первая неделя декабря станут последними такими периодами», — цитируют вирусолога «Известия». По словам Волчкова, развитие ситуации зависит от того, как пройдет празднование Нового года. Учитывая, что многие отмечают его в кругу друзей, это может увеличить число зараженных.
Ранее врачи сообщали, что спад заболеваемости коронавирусом почти во всех российских регионах начнется в конце ноября. В последние дни количество новых случаев COVID-19 в стране снижается, однако растет число смертей от инфекции. Пандемия коронавируса закончится в 2021 году, заявил накануне гендиректор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. По его словам, необходимо, чтобы сформировался достаточный коллективный иммунитет. Для этого нужно привить около половины населения, отметил специалист.
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