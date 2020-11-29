Жириновский назвал области Украины, которые войдут в состав РФ

Около 80% Украины должны быть включены в состав в России. Об этом журналистам заявил лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский.
«Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Ровно — это новое государство и в ЕС берут, и в НАТО. A 70%, даже 80% остальной Украины — это в состав России, как области», — во время выступления в Госдуме. По словам политика, чтобы области вошли в состав России, Украина должна пойти на штурм Луганской и Донецкой Народных Республик. После чего РФ мобилизует собственную армию. После разгрома украинской армии им на помощь придут польские военные, которые также потерпят поражения от России, утверждает депутат Госдумы.
Ранее Жириновский заявил, что у Армении нет другого выхода, кроме как войти в состав России. Таким образом, по его словам, РФ сможет получить бывший СССР, но в усеченном варианте — часть Молдавии, часть Грузии, часть Азербайджана, всю Армению. Кроме того, как считает глава ЛДПР, при хорошей обработке в состав РФ может войти и Таджикистан.
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