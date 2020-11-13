13 ноября 2020

Жириновский предложил Армении войти в состав России. «Нет выхода»

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Шествие посвященное столетию геноцида армян. Екатеринбург, армения, флаги
Жириновский объяснил, что таким образом Россия сможет получить бывший СССР, но в усеченном варианте Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

У Армении нет другого выхода, кроме как войти в состав России. Такое мнение выразил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

«Диверсанты, которых понавезли из Сирии — боевики, они могут действовать по всей территории Карабаха. Обстрелы будут идти со всего Азербайджана и со всех точек. И наше оружие не будет очень полезным армянам. Поэтому нужно кардинальное решение — войти в состав России. И все заглохнет на все времена», — цитирует депутата радио «КП».

Жириновский объяснил, что таким образом Россия сможет получить бывший СССР, но в усеченном варианте — часть Молдавии, часть Грузии, часть Азербайджана, всю Армению. Кроме того, как считает глава ЛДПР, при хорошей обработке в состав РФ может войти и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха. Согласно договору, Армения берет на себя обязательства по выводу войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого протестующие в Армении выдвинули ультиматум премьер-министру страны Николу Пашиняну из-за поражения в войне. Оппозиционеры дали ему немного времени, чтобы уйти с поста добровольно. Политолог и журналист Максим Шевченко считает, что несмотря на соглашения между Азербайджаном и Арменией по Карабаху, война еще не окончена. По его мнению, любая сила, пришедшая к власти, будет выступать с идеями реванша.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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