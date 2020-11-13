У Армении нет другого выхода, кроме как войти в состав России. Такое мнение выразил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«Диверсанты, которых понавезли из Сирии — боевики, они могут действовать по всей территории Карабаха. Обстрелы будут идти со всего Азербайджана и со всех точек. И наше оружие не будет очень полезным армянам. Поэтому нужно кардинальное решение — войти в состав России. И все заглохнет на все времена», — цитирует депутата радио «КП».
Жириновский объяснил, что таким образом Россия сможет получить бывший СССР, но в усеченном варианте — часть Молдавии, часть Грузии, часть Азербайджана, всю Армению. Кроме того, как считает глава ЛДПР, при хорошей обработке в состав РФ может войти и Таджикистан.
Ранее сообщалось, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха. Согласно договору, Армения берет на себя обязательства по выводу войск из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов. После этого протестующие в Армении выдвинули ультиматум премьер-министру страны Николу Пашиняну из-за поражения в войне. Оппозиционеры дали ему немного времени, чтобы уйти с поста добровольно. Политолог и журналист Максим Шевченко считает, что несмотря на соглашения между Азербайджаном и Арменией по Карабаху, война еще не окончена. По его мнению, любая сила, пришедшая к власти, будет выступать с идеями реванша.
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