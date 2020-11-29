В разгар эпидемии в Роспотребнадзоре ХМАО крупная отставка

У руководства Роспотребнадзора ХМАО будет месяц с начала конкурса на поиски нового главы отдела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный санитарный врач по Сургуту и Сургутскому району Юрий Хоменок ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении Роспотребнадзора ХМАО.

«Да, действительно Юрий Владимирович [Хоменок] уволился. Пока в качестве исполняющего обязанности отдела работает Наталья Шипулина. Назначение нового руководителя будет происходить по результатам конкурса», — прокомментировали в ведомстве.

Причины уходы Хоменока не раскрываются. Но источник URA.RU, близкий к сургутскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, считает, что поводом могла стать нерешительность экс-главы отдела Роспотребнадзора в борьбе с COVID-19. «На заседаниях оперштаба звучали предложения о том, чтобы закрыть крупные торговые центры из-за того, что их владельцы не могут обеспечить должный уровень профилактики в борьбе с коронавирусом. Однако на такие меры руководитель местного отдела Роспотребнадзора так и не решился. А между тем, гипермоллы являются одними из главных мест распространения инфекции», — считает инсайдер. Сам Хоменок не ответил на телефонные звонки журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО обстановка с эпидемией коронавируса остается напряженной. С 24 ноября в округе ежедневно фиксируется увеличения числа новых случаев заболевания COVID-19.