В Кургане продают металлобазу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в период карантина, связанного с коронавирусом, на продажу выставлен готовый бизнес по производству металлоконструкций. Стоимость — 75 млн рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Продается готовый бизнес в г. Кургане по изготовлению и монтажу металлоконструкций. Все имущество в собственности и документально оформлено, обременения отсутствуют. Цена — 75 млн рублей», — говорится в объявлении.

С списке объектов, включенных в производственный цикл, — 3 гектара земли, заасфальтированная дорога, железнодорожный тупик, склады, гаражи, производственный и административный корпуса, подъемные механизмы, автотехника. Есть котельная, скважина, система наблюдения.

«Люди звонят и спрашивают. Не так активно, конечно, как хотелось бы, но все же есть интерес. Недавно приезжали и осматривали территорию. Но решение пока не приняли», — пояснил продавец в разговоре с URA.RU. При этом уточнять причину продажи мужчина не стал, добавив, что бизнес действующий.

Ранее агентство писало, что в Кургане из-за пандемии массово распродают кафе. Стоимость готового бизнеса колеблется от 230 тысяч рублей до 20 млн рублей. На Avito продают крупнейшую базу термального источника «Баден-Баден». Продажа связана с переездом владельца бизнеса в другой город.

В Кургане базу по производству металлоконструкций продают за 75 млн рублей Скрин с сайта Avito