База с термальным бассейном продается в Кургане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане на Avito продают крупнейшую базу термального источника «Баден-Баден». Продажа связана с переездом владельца бизнеса в другой город.

«Предлагается к продаже действующий курорт — загородный комплекс „Баден-Баден термы Курган“. Стоимость 37 млн рублей. Средняя годовая прибыль — 10 млн рублей (и это не предел). Продается в связи с переездом собственника в другой регион», — говорится в объявлении.

В списке объектов на продажу — административный и банный комплексы, бассейн с минерализованной водой и здание у бассейна. «В стоимость включены: земельные участки, газовая котельная, гараж, металлическая конструкция для установки летних водных горок и сами горки соответственно, передадим все нематериальные активы, в том числе сайт, аккаунты в соцсетях», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что из-за пандемии в Кургане распродают кафе и рестораны. Стоимость готового бизнеса колеблется от 230 тысяч рублей до 20 млн рублей.

В Кургане продается курорт Скрин с сайта Avito