Новая партия резко повысила шансы на проход в Госдуму-2021

Политтехнолог Евгений Минченко вошел в предвыборный штаб «Новых людей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политтехнолог, автор концепции «Политбюро 2.0», Евгений Минченко начал работать с партией «Новые люди». Эту информацию URA.RU подтвердили сам политтехнолог и пресс-служба партии. По мнению экспертов, сотрудничество значительно повышает шансы «Новых людей» пройти в Госдуму в 2021 году.

«Минченко действительно работает с нами», — сообщили в партии. «Я не отрицаю факт сотрудничества с „Новыми людьми“, но считаю некорректным обсуждать в публичном пространстве формат этого сотрудничества», — заявил политтехнолог в разговоре с агентством. По неофициальной информации, Минченко возглавил предвыборный штаб политобъединения.

В политтусовке считают, что работа с Минченко существенно усилит позиции «Новых людей» перед выборами в Госдуму в 2021 году. «А теперь начинается самое интересное — кто из потенциальных кандидатов в Госдуму быстрее добежит до [лидера партии Алексея] Нечаева, и кто сделает самое интересное предложение. Минченко во главе штаба НЛ — это не просто сильно, это качественно сильно», — отреагировал на новость политтехнолог Марат Баширов.

По данным крупнейшего политического телеграм-канала «Незыгарь», в 2010 году партия «Республика», политтехнологом которой был Минченко, через несколько месяцев после создания прошла в парламент Кыргызстана, набрав 13% голосов. В 2016 году эксперт якобы обеспечил победу президенту Молдавии Игорю Додону. Сам Минченко предпочел не комментировать эти данные.

Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года. По итогам единого дня голосования 13 сентября, политобъединение прошло в четыре заксобрания (Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областей), куда баллотировалось.