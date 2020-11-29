Силовики из ХМАО опасаются потерять новогоднюю премию

Силовики говорят о том, что денег не будет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полицейские ХМАО рискуют остаться без премии к новогодним праздникам и по итогам работы за год. Основной причиной силовики называют высокую укомплектованность кадрами, из-за которой нет большой экономии фонда заработной платы. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в силовом ведомстве.

«Выплаты к праздникам законодательно не закреплены, хотя практика прошлых лет такова, что самые отличившиеся, конечно, премию получают. Но рядовые сотрудники узнают о премии, если она и случается, когда подводятся финансовые итоги года — в двадцатых числах декабря. Пока никаких предпосылок рассчитывать на премии нет», — объясняет инсайдер.

По словам высокопоставленного силовика, успешным с финансовой точки зрения был прошлый год, когда премии получили все. Но тогда инициатором таких выплат, как говорят в полиции, был сам министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. «Премии могут быть совершенно разные — от 1,5 тысячи до 10 тысяч. Как-то рассчитывать на них не приходится, это как приятный бонус, которого может и не быть», — добавляет полицейский. В пресс-службу полиции ХМАО направлен официальный запрос по поводу возможных премий, ответ на него к моменту публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники МВД России не получили традиционные премии ко дню полиции. Ранее, по словам полицейских, им выплачивали премии к профессиональному празднику.