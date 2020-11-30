Чтобы быстро сдать экзамен на права многим новоиспеченным водителям придется дать несколько взяток, считает автоэксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянам, возможно, придется чаще давать взятки после введения списка из 19 новых требований при сдаче экзамена на права, который планирует принять МВД. Это связано с тем, что граждане будут плохо обучены, объяснил в разговоре с URA.RU независимый автоэксперт Сергей Асланян.

«В совокупности сейчас ГАИ занимается тем, что придумывает новые способы, чтобы финансовый поток не оскудел. Для этого постоянно переписываются правила и для этого нужно иметь ситуацию, при которой шансы научиться водить машину минимальные, а шансы быть проваленным на экзамене — максимальные», — считает Асланян.

При этом сильных автошкол, которые действительно учат вождению, в России почти не осталось. В итоге выпускники не умеют достаточно хорошо водить, чтобы сдать на права, считает эксперт. Асланян отметил, хорошие школы закрыли после введения правила о том, что каждая из них должна иметь 2 гектара земли для тренировок учеников. Также взяточничеству способствует разделение экзаменов, уверен автоэксперт.

«Если ты за один день решаешь все вопросы, то сколько раз платишь взятку? А если у тебя один день теория, это одна взятка. Если второй день — площадка, это вторая взятка, а потом у тебя город, это третья взятка», — предположил Асланян.

Другой автоэксперт, координатор общества «Синие Ведерки» Петр Шкуматов в комментарии для URA.RU подчеркивает, сдать экзамен теперь действительно будет сложнее. Однако это коснется лишь тех, кто мало готовился, уверен он. «Эти нововведения будут больше выявлять тех, кто не готов к вождению автомобиля. Человеку подготовленному будет абсолютно без разницы», — говорит Шкуматов.

30 ноября стало известно, что МВД добавит 19 обязательных навыков вождения, которые должен уметь на площадке и в городе сдающий на права гражданин. Изменения затронут также теоретическую часть экзамена, пишет RNS .