В МВД подготовили новый список навыков для экзамена на права

В новый административный регламент по проведению экзаменов для получения прав могут закрепить отдельный список навыков вождения. Соответствующий перечень подготовило Министерство внутренних дел (МВД) России.
Всего документ содержит 19 пунктов. «Кандидат должен показать умение разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожного переезда, навыки обгона и опережения, перестроения на дороге, имеющей две и более полосы», — пишет РИА «Новости». В частности, в список включены навыки, которые ранее проверяли на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске. А водителям автобусов необходимо будет отдельно показать умение останавливать общественный транспорт для безопасной посадки или высадки пассажиров.
В конце ноября в ГИБДД заявили, что в России вводятся новые правила сдачи на права. Тестирование больше не будет разделяться на «площадку» и «город», а инспекторы в большей степени будут оценивать вождение в реальной обстановке — на автострадах, перекрестках и развязках. Российские автошколы остались недовольны этим проектом и просят ГИБДД пересмотреть новые правила. Среди автолюбителей тоже мало кто поддерживает новые правила сдачи.
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