Кремль раскрыл, получат ли российские бизнесмены новую помощь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, конверт, серая зарплата, деньги, наличные, расчет, купюры, банкноты, бухгалтер, получка
Никакой помощи бизнесу пока не предполагается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Правительство РФ объявило о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Однако ни о какой иной помощи бизнесу в период пандемии коронавируса речи пока не идет. Об этом на конференц-колле с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«[Председатель правительства РФ Михаил] Мишустин объявил о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Набор мер поддержки был реализован, а дальше меры будут при необходимости формулироваться с учетом всех аспектов, которые нужно рассматривать в пакете. Сейчас не идет речь об очередных пакетах помощи: в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», — рассказал он.

Также пресс-секретарь президента страны отметил, что правительство не может оставаться в стороне от негативных процессов, которые вызваны пандемией по всему миру. Оно находится в диалоге с организациями малого и среднего бизнеса и получает информацию о проблемах, связанных с общим экономическим кризисом.

На одном из предыдущих пресс-коллов, состоявшемся 12 ноября, Песков признал еще одну проблему в регионах — дефицит лекарств от коронавируса. По его словам, правительство РФ принимает меры, чтобы не допустить дефицита. В частности, вводятся коронавирусные ограничения, чтобы остановить рост числа заболевших.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...