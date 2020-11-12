В Кремле признали дефицит лекарств в регионах

В некоторых регионах России наблюдается дефицит лекарств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«В некоторых регионах дефициты [лекарств] возникли, и это недопустимо», — рассказал Песков. По его словам, правительство РФ принимает меры, чтобы не допустить дефицита. Также власти вводят коронавирусные ограничения, чтобы остановить рост числа заболевших.
Песков подчеркнул, что правительство контролирует количество медикаментов в аптеках. Это необходимо, чтобы выявить потребность в лекарствах каждого региона, уверен представитель Кремля.
12 ноября в России выявлено 21 608 случаев заражения. Смертность от коронавируса за сутки стала рекордной — умерли 439 человек. Главам регионов РФ разрешили вводить собственные карантинные ограничения, чтобы остановить распространение вируса. При этом губернаторы должны сохранить экономическую стабильность в регионах.
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