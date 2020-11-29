Тюменцам на испытаниях поставят поддельную вакцину от COVID-19

Каждый четвертый участник испытаний вместо вакцины от коронавируса получит плацебо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Четверть участников испытаний прививки от коронавируса в Тюмени получат вместо лекарства плацебо (вещество без явных лечебных свойств, используемое для имитации лекарственного средства). Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Там уточнили, что исследования проводятся на базе Тюменского государственного медицинского университета.

«Вакцина „ЭпиВакКорона“ уже зарегистрирована и проверена на людях. Теперь в течение шести месяцев специалисты медуниверситета будут оценивать ее эффективность и безопасность. 25% вакцины — это плацебо. Оно применяется практически во всех исследованиях и является фактором контроля достоверности действия препарата. Это нужно, чтобы сравнить настоящий препарат с недействующим», — отметили в Роспотребнадзоре со ссылкой на слова проректора по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского ГМУ Иван Петров.

Там отметили, что в исследовании принимают участие 650 человек. Это сотрудники образовательных и медицинских учреждений Тюмени. «В исследовании будут участвовать здоровые люди старше 18 лет. Мы не исключаем пациентов старше 65 лет, тем не менее, в этом возрасте зачастую бывают заболевания, которые могут быть противопоказаниями при данной вакцинации», — пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что вакцина научного центра «Вектор» будет испытываться в Тюменском государственном медуниверситете. На базе учреждения есть все необходимое для проведения клинических исследований.