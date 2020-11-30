Умер производитель популярных сырков бизнесмен Александров

Создатель глазированных сырков Борис Александров скончался сегодня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бизнесмен, создатель бренда «Б.Ю. Александров», президент группы компаний «Ростагрокомплекс» Борис Александров сокнчался 30 ноября. Ему было 73 года, сообщает Российский союз предприятий молочной отрасли.

«Единственный в России трижды лауреат премии „Предприниматель года“ — за 2004, 2006, 2007 годы. Выпускник Первого Московского мединститута, двадцать лет проработавший врачом-терапевтом», — сообщается на сайте Молочного союза. Руководство и коллектив союза выражают соболезнования родным и близким Александрова.

Созданный бизнесменом бренд известен глазированными сырками. Об это напоминает RT.