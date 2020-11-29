Число заболевших свердловчан в ноябре резко выросло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ноябре в Свердловской области резко выросло число смертей. Значения могут превысить июльский пик, когда в регионе регистрировался всплеск числа умерших (7014 случаев за месяц, по данным Росстата). Такие выводы можно сделать из опубликованных данных информированного чиновника.

Согласно показателям Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), предоставленным инсайдером проекта zona.media, в Свердловской области резко выросло число смертельных случаев с начала ноября и достигло пика (более 45 случаев в день) в середине месяца. Область попала в число регионов, где данные ИЦК не совпадают с количеством смертей, зарегистрированных оперштабом по борьбе с коронавирусом. При этом инсайдер подчеркнул, что операторов системы ИЦК в первую очередь интересуют данные о доступности коек в больницах, а смерти пациентов в этой базе вторичны. «[Для анализа данных о смертности база] не подходит — она самая оперативная, но и самая неточная», — подчеркнул он.

Число смертей возросло вслед за ростом зараженных коронавирусом Фото: zona.media

Предыдущий всплеск смертности пришелся на июль, тогда, по официальным данным Росстата, в Свердловской области отмечен был рост смертности в 1,5 раза. Данные о количестве смертей в октябре и ноябре 2020 года в Свердловской области пока официально не публиковались. Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 1 027 летальных случаев. Число смертей по ИЦК превышает этот показатель втрое. Согласно данным Росстата, к концу сентября в Свердловской области скончалось 46 284 человек, это почти на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Летом 2020 года в Свердловской области был всплеск смертей Фото: URA.RU