Обозначен пик смертности свердловчан в эпидемию коронавируса

Чаще свердловчане умирали в жару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Всплеск смертности в Свердловской области был зафиксирован в июле, в августе показатель вернулся к значениям, которые отмечались годом ранее. Об этом свидетельствуют данные естественного движения Свердловскстата за восемь месяцев.

Согласно статистике, за восемь месяцев 2020 года умерло 41 048 жителей Свердловской области. Годом ранее за аналогичный период скончалось 38 838 свердловчан. Таким образом в 2020 году зафиксировано на 2 210 смертей больше. Рождаемость продолжает оставаться ниже уровня прошлого года. За восемь месяцев на свет появилось 29 196 младенцев (годом ранее — 31 548). Таким образом, естественная убыль населения области увеличилась с 7 290 до 11 852 человек.

Смертность заметно выросла в июле URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в июле умерло на 2 023 свердловчан больше, чем годом ранее. Инсайдеры агентства сообщали, что в жару в екатеринбургском морге из-за роста числа умерших тела пришлось складывать прямо на полу под кондиционером. Согласно официальной статистике, в Свердловской области скончалось 655 человек, болевших коронавирусом.