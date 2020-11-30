Россиянам рассказали, как выбрасывать мусор, не убивая планету

Сортировка мусора позволяет выделить отходы, которые можно переработать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Чтобы заботиться об окружающей среде, россиянам нужно ответственно подходить к покупкам и стараться правильно утилизировать мусор. Об основных правилах осознанного потребления URA.RU рассказал эколог, председатель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.

Покупая товар, думать о будущем его упаковки

Перед тем, как думать об «экологичном» выбросе мусора, нужно проявлять сознательность в магазинах, сказал эколог. «Начните с правильного совершения покупок. Приобретая товар, думайте, куда вы потом денете упаковку, можно ли ее переработать. Если нет, постарайтесь выбрать аналогичный товар в другой упаковке, или, если возможно, вовсе отказаться от покупки», — рассказал Каюмов.

Брать в магазин сумку, не покупая каждый раз пакет

Идя в магазин, нужно взять с собой тканевую сумку или однажды уже купленный пакет, отметил эксперт. «Старайтесь не покупать пакеты каждый раз. Взял с собой сумку — не купил пакет. Плюсом к этому, лучше брать мешочки для овощей, чтобы не расходовать пластиковые кулечки для каждого вида овощей и фруктов».

Смывать органический мусор в канализацию

Мусор нужно разделить на органический и неорганический, советует Каюмов. «Органический — то есть кожуру, скорлупки и очистки — лучше всего отправлять в канализацию. В раковину устанавливается измельчитель, туда вы смываете такие отходы и они измельчаются до состояния порошка».

Собирать пластик, стекло, алюминий, бумагу

Неорганический мусор также нужно разделить на перерабатываемый и неперерабатываемый, рассказал эколог. «Такие отходы делятся на те, которые можно переработать, и те, которые переработать нельзя. Пластик, стекло, бумага, алюминий — все это нужно отнести в пункт приема вторсырья. Если такого нет, используйте специальные контейнеры вашего регионального оператора, который должен утилизировать отходы».

Отказаться от тетрапаков и одноразовой посуды

Существуют такие упаковки, переработать которые или нерентабельно, или невозможно. «Такие отходы, как полиэтиленовые пакеты, тетрапаки и одноразовая посуда, не будут переработаны. Тетрапаки состоят из нескольких слоев, которые никто не будет разделять. Пакеты и посуда слишком тонкие, их не перерабатывают. Поэтому от этих упаковок нужно отказаться вовсе», — посоветовал эколог.

Материалы, не подлежащие переработке, будут разлагаться и гнить в земле, подчеркнул Каюмов. По словам эколога, полиэтиленовые пакеты после гниения разлагаются на микропластик, сохраняющийся в земле десятки тысяч лет. Так, в ноябре ученые впервые обнаружили микрочастицы пластика на вершине Эвереста, передает телеканал 360.