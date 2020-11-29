29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

В Кургане на два месяца закрывают дорогу. Автобусы меняют маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, проход запрещен, ограждение, ремонт, ремонтные работы
В Кургане перекроют участок улицы Куйбышева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане изменятся 14 автобусных маршрутов — в городе на два месяца перекроют участок улицы Куйбышева. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«В связи с производством ремонтных работ по улице Куйбышева, на участке от ул. Блюхера до дома № 122 по ул. Куйбышева, с 30 ноября 2020 года до 24:00 часов 31 января 2021 года данный участок будет закрыт для движения транспорта», — рассказали в пресс-службе. Из-за этого часть автобусов города временно поменяет маршрут.

Автобусы №№ 5, 10, 42, 72, 75, 327, 328, 341, 342, 359, 378, 381, 388 будут двигаться по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинская, К. Маркса, Блюхера, Куйбышева, Савельева, Советская, Пролетарская и далее по своим маршрутам. Автобус № 329 будет ездить по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинская, К. Маркса, Блюхера, Куйбышева, Савельева, Гоголя и далее по маршруту; в обратном направлении: по улицам Гоголя, Пролетарская, Советская, Савельева, Куйбышева и далее по маршруту. После того, как предыдущий ремонт на улице Куйбышева закончится, данные автобусы будут следовать по улицам Гагарина, Куйбышева, Половинская, К. Маркса, Блюхера, Куйбышева и далее по своим маршрутам.

В городе частые коммунальные аварии происходят из-за плохого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана является изношенными.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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