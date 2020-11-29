Скоростные «Ласточки» вернули на маршрут Пермь—Екатеринбург

Поезда возобновят движение с 1 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скоростные электропоезда «Ласточка» с 1 декабря вновь начнут курсировать между Пермью и Екатеринбургом. Информация размещена на сайте Российских железных дорог (РЖД).

«С 1 декабря скорые пассажирские поезда возобновляют курсирование между Екатеринбургом и Пермью, при этом сократится время в пути. Ранее рейсы были временно выведены из расписания в связи со снижением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации», — сообщает пресс-служба РЖД.

Начиная с 1 декабря, скоростной электропоезд будет отправляться из Екатеринбурга в Пермь в 17.16 и прибывать в Пермь в 22.14 (раньше на 38 минут). Из Перми ежедневно, начиная со 2 декабря, «Ласточка» будет отправляться в 6.40 и прибывать в Екатеринбург в 11.23 (время в пути сократится на 33 минуты). Стоимость билета в одну сторону начинается от 395 рублей.

Весной этого года «Ласточки» на время приостанавливали движение по маршруту Пермь—Екатеринбург. Это было связано с распространением коронавируса. Из-за пандемии скоростные поезда оказались мало востребованы и на маршруте Пермь—Краснокамск.