Тюменская область — лидер УрФО по темпам заболеваемости COVID

Тюменская область обогнала ЯНАО и ХМАО по ноябрьскому показателю заболевших коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ноябре Тюменская область по темпам прироста заболевших коронавирусом сильно опередила своих северных соседей — ЯНАО и ХМАО. Это следует из данных федерального оперативного штаба.

«Прирост выявленных случаев COVID-19 в УФО в ноябре: Тюменская область — 36% (4 868 случаев)», — такие цифры приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ. Таким образом, за последний месяц осени количество заразившихся увеличилось более чем на треть от общего числа заболевших за все время пандемии, то есть с 1 апреля.

В соседних ЯНАО и ХМАО ноябрь прошел спокойнее, по крайней мере, в процентном соотношении: Ямал — плюс 28% (5 786 случаев), Югра — плюс 21% (6 071 случай). В целом по Уралу средний показатель прироста заболеваемости составил 29%, и это также меньше, чем в Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени начнут испытывать вакцину от коронавируса. Четверть добровольцев получат «пустышки».