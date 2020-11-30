30 ноября 2020

Физика-ядерщика в Иране убили через спутник

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружием, убившим знаменитого иранского физика, управляли со спутника (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оружие, которым убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, управлялось с помощью спутника. Об этом заявляет местный телеканал со ссылкой на свои источники.

«Оружие, использованное при убийстве мученика Фахризаде, было произведено Израилем и контролировалось через спутник», — пишет канал Al Alam. При этом логистическую роль в покушении сыграли силы-противники исламской революции, сообщает иранский телеканал.

Глава Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани подтвердил, что ученого убили с помощью электроники. В организации преступления обвиняют спецслужбы Израиля, напоминает RT. На фрагментах оружия, оставшихся на месте убийства, нашли израильские логотипы и технические характеристики местного военпрома, заявили «Утро.ру».

Фахризаде считается «отцом» иранской ядерной программы. Физика-ядерщика убили 27 ноября. Евросоюз призвал проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации конфликта между Израилем и Ираном, напоминает israelinfo. Эксперты предупреждают, вмешательство в иранско-израильский конфликт из-за убийства ученого может обернуться ловушкой для России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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