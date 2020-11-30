30 ноября 2020
29 ноября 2020
28 ноября 2020

В Тюмени вакцину от коронавируса поставят главе Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Галины Шарухо и Инны Куликовой по коронавирусу. Тюмень, шарухо галина
Глава областного Роспотребнадзора выступает за вакцинацию от коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо вызвалась добровольцем на испытаниях вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба курируемого ею ведомства.

«В Тюменской государственном медицинском университете началась третья фаза клинических испытаний вакцины „ЭпиВакКорона“. Среди добровольцев — руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области, профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ Галина Шарухо. К испытаниям вакцины она относится с интересом, а на вакцинацию возлагает большие надежды. По ее словам, лучше привиться, чем переболеть», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

В целом в подготовке к вакцинации участвуют 650 добровольцев, после всех обследований прививки поставят лишь 500 из них. Эффективность вакцины будут отслеживать полгода. Непосредственно сама вакцинация начнется уже завтра.

Ранее URA.RU сообщало, что вакцину от коронавируса поставят и учителям. В окружном департаменте образования пояснили, что это никак не скажется на учебном процессе — отстранять от занятий педагогов не будут.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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