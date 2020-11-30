Инцидент происходил на глазах главы Мегиона Олега Дейнеки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На депутата думы Мегиона Лечи Арсаева возбудили уголовное дело за то, что избил предпринимательницу Анаит Анисян в кабинете главы города Олега Дейнеки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

По версии следствия, инцидент произошел на фоне бизнес-конфликта. Арсаев является руководителем строительной фирмы, которые выполняла подряды в югорском фонде капремонта. Анисян как представитель стройнадзора отказывала в приемке работ по одному из объектов, который выполнял депутат. «Из личной неприязни, обусловленной отказом генерального директора контролирующей компании принять работы и подписать соответствующие документы ввиду ненадлежащего исполнения подозреваемым своих обязательств по муниципальному контракту, [Арсаев] нанес не менее трех ударов рукой в область головы оппонентки, чем причинил легкий вред здоровью потерпевшей», — прокомментировали в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 115 УК РФ — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает, в том числе, и лишение свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается лангепасским межрайонным следственным отделом.

Ранее URA.RU уже сообщало об этом конфликте. Пострадавшая рассказывала журналисту агентства, что во время потасовки Арсаев сделал весьма заявление странное заявление, он кричал: «Я твой Кадыров!». Сам депутат затем утверждал, что такую фразу он не произносил.