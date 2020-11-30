Озвучено количество взяток по делу курганского экс-замгубернатора

Экс-замгубернатору Сергею Пугину продлили арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

В Кургане бывшего первого замгубернатора Сергея Пугина заподозрили в получении четырех взяток. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров близких к правоохранительным органам.

«В деле пока четыре эпизода, связанных с подозрением в получение Пугиным взяток. Соответствующие показания дали двое фигурантов дела — Михаил Третьяков [директор ООО „Мультипласт“] и экс-глава Шадринского района Владимир Осокин», — пояснил инсайдер. Еще один силовик подтвердил URA.RU количество взяток. Но сумма пока не разглашается.

Ранее Пугину было инкриминировано злоупотребление полномочиями. Бывший чиновник якобы за вознаграждение оказывал покровительство компании «Мультипласт». Организация на федеральные средства строила объекты по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Программу курировал Пугин.

1 декабря Курганский городской суд продлил арест бывшему чиновнику. До 3 марта Пугин будет находиться в СИЗО.

Фигурант дела Третьяков находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении федеральных денег. Он подозревается в пяти преступлениях по статьям 159 и 196 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство).

Бывший глава Шадринского района Осокин находится на свободе, но ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело в отношении Осокина возбуждено по оперативным материалам регионального УФСБ. Следствие считает, что с 2018 по 2019 годы Осокин, действуя в сговоре с Пугиным и своим заместителем Вячеславом Розниным, организовал изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика — ООО «Мультипласт».