Михаил Третьяков заключил со следствием досудебное соглашение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Бывшего директора компании «Мультипласт» (город Шадринск Курганской области) Михаила Третьякова выпустили из следственного изолятора. Он находится под домашним арестом, сообщили URA.RU источники, близкие к силовым структурам. Третьяков полгода находился в международном розыске, а после задержания заявил, что давал взятки экс-замгубернатора Сергею Пугину.

«Третьяков находится под домашним арестом. Меру пресечения смягчили за сотрудничество со следствием», — рассказал инсайдер. Кроме того, в суде про продлению Пугину ареста адвокаты заявили, что все фигуранты дела, за исключением самого Пугина, уже выпущены из СИЗО. Информацию о том, что Третьяков находится под домашним арестом, URA.RU подтвердили в региональном следственном управлении СК.

В начале 2020 года Третьякова объявляли в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение в пяти преступлениях по статьям 159 и 196 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство). Речь идет о хищении федеральных денег, выделенных по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Расследованием занимались сотрудники СК и УФСБ.

Задержали Третьякова в начале июня. Он заключил досудебное соглашение со следствием, чтобы ему заменили заключение под стражу на домашний арест, ранее сообщало URA.RU. В рамках этого соглашения Третьяков рассказал о взятках Пугину и заявлял, что готов дать показания еще на одного чиновника. После этого следствие предъявило обвинение экс-главе Шадринского района Владимиру Осокину.