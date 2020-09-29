Бывшего директора компании «Мультипласт» (город Шадринск Курганской области) Михаила Третьякова выпустили из следственного изолятора. Он находится под домашним арестом, сообщили URA.RU источники, близкие к силовым структурам. Третьяков полгода находился в международном розыске, а после задержания заявил, что давал взятки экс-замгубернатора Сергею Пугину.
«Третьяков находится под домашним арестом. Меру пресечения смягчили за сотрудничество со следствием», — рассказал инсайдер. Кроме того, в суде про продлению Пугину ареста адвокаты заявили, что все фигуранты дела, за исключением самого Пугина, уже выпущены из СИЗО. Информацию о том, что Третьяков находится под домашним арестом, URA.RU подтвердили в региональном следственном управлении СК.
В начале 2020 года Третьякова объявляли в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение в пяти преступлениях по статьям 159 и 196 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и преднамеренное банкротство). Речь идет о хищении федеральных денег, выделенных по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Расследованием занимались сотрудники СК и УФСБ.
Задержали Третьякова в начале июня. Он заключил досудебное соглашение со следствием, чтобы ему заменили заключение под стражу на домашний арест, ранее сообщало URA.RU. В рамках этого соглашения Третьяков рассказал о взятках Пугину и заявлял, что готов дать показания еще на одного чиновника. После этого следствие предъявило обвинение экс-главе Шадринского района Владимиру Осокину.
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