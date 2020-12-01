Адвокат объяснил, как вор Шишкан избежит тюрьмы

Криминальный авторитет может избежать наказания с помощью суда присяжных Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминальный авторитет Олег Шишканов (Шишкан), обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также по другим особо тяжким статьям, может избежать наказания. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

«У Шишкана есть шанс выйти через суд присяжных. Потому что статьи, которые ему вменяют, они как раз полностью подпадают под юрисдикцию народных судей. А сейчас хорошая тенденция, когда присяжные выносят оправдательный приговор примерно четверти всех обвиняемых, которые оказываются перед ними. От государства пощады не будет, но что касается присяжных, здесь есть все шансы на помилование», — рассказал Миронов.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ предъявил Олегу Шишканову окончательное обвинение. По версии следствия, криминальный авторитет создал собственную ОПГ и к 2010 году установил контроль над Раменским районом Подмосковья. С прежними «смотрящими», а также с несогласными с его политикой предпринимателями люди из группировки Шишкана жестко расправлялись.

За свою деятельность Олег Шишканов стал фигурантом уголовного дела по статьям «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии». Его сообщников обвиняют в убийствах, похищениях людей, а также незаконном обороте оружия.