Свердловский мэр отказался голосовать за самого себя на выборах

Михель возглавил муниципалитет, где проживает чуть больше 20 тысяч человек Фото: Из личного архива Олега Бородина © URA.RU

Главой Ивдельского городского округа во вторник, 1 декабря, избран муниципальный депутат Владимир Михель, за его кандидатуру проголосовали депутаты местной думы, сообщили URA.RU в приемной представительного органа. По данным URA.RU, сам Михель не стал отдавать голос за свою кандидатуру.

«Из 12 присутствующих за Владимира Михеля проголосовали 11 депутатов; сам фаворит гонки мог, как депутат, отдать голос за самого себя, но не стал делать этого», — поделился собеседник агентства. Михель не ответил на звонок URA.RU.

Михелю 47 лет, в местной думе он занимал пост председателя комиссии по бюджету и налогам. На выборы он шел под флагами «Единой России».

Кресло мэра Ивделя стало вакантным после того как глава муниципалитета Петр Соколюк победил на довыборах депутата свердловского заксобрания по Краснотурьинскому избирательному округу №16. Кроме Соколюка и Заморина на кресло в областном парламенте претендовали эсер Андрей Бычков и представитель ЛДПР Антон Гусев. Явка избирателей составила 19,23%. За Соколюка отдали голоса более половины избирателей. Полномочия главы были прекращены решением думы Ивделя 17 сентября.

В состав Ивдельского городского округа входит 27 населенных пунктов, в которых проживает около 21,5 тысяч человек. На территории находится ОАО «Святогор» входит Северный медно-цинковый рудник УГМК), колония №62 ГУФСИН, предприятия по заголовке древесины.